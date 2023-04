Como via Bixio, scontro auto moto: città bloccata dal traffico

L'incidente tra un'auto e una moto è avvenuto oggi sabato 15 aprile a Como in via Bixio. La polizia locale della città ne ha dato notizia poco dopo le 15. La strada è stata in un primo momento chiusa da ambo le direzioni al traffico, per permettere i rilievi e i soccorsi. Dalle ore 16 la via è stata riaperta solo in senso ascendente. Il traffico che si è creato è arrivato fino alle gallerie in direzione Monte Olimpino. Effetto domino e lunghe code anche in via per Cernobbio e la tangenziale è bloccata. Ad avere la peggio il motociclista ma non sono state rese note le dinamiche dell'incidente ne la gravità delle ferite riportate.

Aggiornamento: la strada è stata regolarmente riaperta.