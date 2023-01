Natale a Como, urta una donna con l'auto e scappa lasciandola ferita a terra

La mattina di Natale, in via Bixio a Como, un'auto ha colpito violentemente con lo specchio retrovisore, una anziana signora di 80 anni, facendola cadere a terra e procurandole lesioni, tanto da essere trasportata in codice giallo all'ospedale Sant' Anna.

Il conducente del veicolo, anziché fermarsi e prestare soccorso, si è allontanato verso la Svizzera lasciando la malcapitata a terra. Gli agenti della polizia locale di Como, intervenuti per le indagini, pur non avendo alcuna indicazione sulla targa, sentito un testimone sono risaliti alla marca e al colore del veicolo ricercato.

L'accurata analisi delle immagini delle telecamere sulle probabili via di fuga, ha consentito di individuare, in data 28 dicembre, il responsabile che, messo davanti all’evidenza della sua macchina con lo specchio danneggiato, non ha potuto fare altro che confermare il suo coinvolgimento. La persona è stata denunciata per il reato di fuga e omissione di soccorso, con ritiro immediato della patente di guida. Le sanzioni previste in questo caso sono la reclusione da 1 a 3 anni e la sospensione della patente di guida da 18 mesi a 5 anni.

In caso di incidente stradale, fermarsi e prestare soccorso non è soltanto un dovere morale, ma un obbligo giuridico che viene sanzionato severamente dal nostro ordinamento, in caso di inottemperanza.