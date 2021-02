Como, auto in fiamme, coinvolte anche vetture parcheggiate

Erano circa le 5.30 del mattino a Como, in via Bellinzona quando sono dovuti intervenire urgentemente i vigili del fuoco per spegnere l'incendio di un'auto in fiamme. Partiti dalla sede centrale di via Valleggio, i vigili del fuoco si sono concentrati subito nello spegnere le fiamme delle varie auto in sosta. Infatti, secondo le prime informazioni ufficiali pervenute, un automobilista che passava da via Bellinzona si è divuto fermare per un guasto. A quel punto il suo veicolo ha preso fuoco e l'incendio s è propagato (per l'irraggiamento dei prodotti di combustione) anche su altre auto parchecchiate.