Cocaina negli slip e martello sotto la maglietta: denunciati due uomini in via Anzani

Uno aveva la cocaina negli slip, l'altro un martello (grosso) sotto la maglietta: entrambi sono stati denunciati dalla polizia di Stato durante i controlli di ieri 9 luglio in via Anzani a Como.

Un 24enne dell’Ecuador, regolare sul territorio e in possesso di permesso di soggiorno, con precedenti di polizia per reati inerenti la legge sugli stupefacenti, durante il controllo di polizia è stato trovato in possesso di un grosso martello che nascondeva sotto la t-shirt che indossava. È stato denunciato per detenzione di oggetti atti a offendere.

Sempre nella giornata di ieri nella stessa via, un cittadino nigeriano di 24 anni, con precedenti penali e di polizia, irregolare sul territorio è stato denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il ragazzo, durante il controllo, ha mostrato un insolito nervosismo che ha insospettito i poliziotti, che, sulla base delle precedenti condanne per droga, lo hanno accompagnato in Questura per perquisirlo con più accuratezza. Dall’ispezione effettuata gli agenti hanno trovato nascosti nei boxer del 24enne poco più di due grammi di cocaina, suddivisi in 5 dosi. Al termine, oltre alla denuncia a piede libero, al nigeriano è stata notificata l’espulsione e l’Ordine del Questore a lasciare il territorio entro sette giorni.