Como, l'uomo che va in giro a spaccare i vetri delle auto parcheggiate non si ferma

Domenica 27 novembre è cominciato l'incubo per molte auto parcheggiate di notte sulle strade di Como. Quel giorno chi aveva lasciato nelle ore di buio il proprio veicolo in sosta in zona stadio si era ritrovato con i finestrini spaccati e in frantumi. Da allora sono fioccate le segnalazioni in varie zone della città.

Nella notte tra il 6 e il 7 dicembre il vandalo ha colpito e rotto un finestrino in zona Mercato Coperto. Le zone dove questo vandalo seriale ( al momento non si sa se si tratti di una sola persona o un gruppo) agirebbe maggiormente sono viale Varese, zona Mercato Coperto, piazza Vittoria e zona stadio, stando sempre attendo al posizionamento delle telecamere di sicurezza o agendo in zone dove sono assenti. Si cerca comunque dove possibile di visionare le videocamere di sicurezza per trovare il responsabile di questi atti vandalici. Ieri, come riporta la Provincia, hanno puntato molto sull’area del Valduce e sulle vie attorno. Auto danneggiate sono state rinvenute in via Crispi e in via Monti e in questo ultimo caso a essere frantumato è stato un vetro laterale del lato passeggero.