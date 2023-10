Como, uomo senza biglietto sul bus: ombrellate e insulti sessisti al controllore (donna)

Il fatto è avvenuto sabato scorso 21 ottobre a Como in viale Battisti. Su un autobus della linea 1 un controllore ha chiesto di poter controllare il biglietto a un uomo di 48 anni. Dopo le verifiche delle forze dell'ordine e l'identificazione si è appreso che si trattava di un cittadino turco, residente a Como e regolare in Italia.

Dopo che il controllore, una donna, gli ha chiesto il biglietto il 48enne si è scatenato in attimi di follia insultandola con frasi anche a sfondo sessuale e nonostante l'intervento di un collega, l'uomo ha preso un ombrello e ha cominciato a picchiare i due controllori. Poi, dopo averli spinti, è scappato. È stato poi raggiunto e trovato dalla polizia locale in via Grandi. Portato prima al comando di viale Innocenzo, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio, percosse aggravate e rifiuto di fornire le proprie generalità. La condanna è di 9 mesi con la sospensione della pena.