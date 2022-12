Il nascondiglio (non troppo segreto) per non farsi portare in carcere: arrestato 46enne a Como

Quando gli agenti della squadra mobile si sono recati presso la sua residenza a Como per arrestarlo hanno trovato sulla porta di casa la moglie. La donna ha continuato a negare che il marito, un 46enne salvadoregno residente a Como (sul quale pendeva un rintraccio per un ordine di esecuzione della pena) si trovasse in casa. Non è stato difficile per gli uomini della polizia di stato trovare "il nascondiglio" del 46enne. Dopo un controllo in tutte le stanza è stato trovato in camera da letto.

Accompagnato in Questura, gli è stato notificato il provvedimento del giudice ed è stato trasferito al Bassone.