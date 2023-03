Como, ultimi controlli della polizia locale: sequestrate 42 auto senza assicurazione

La polizia locale di Como ha reso noti i risultati dei controlli avvenuti tra il 1° gennaio 2023 e fino al 28 febbraio.

Sono stati effettuati: 88 posti di controllo ordinari, 30 posti di controllo dedicati alla guida in stato di ebrezza , 7 per la verifica del rispetto deilimiti di velocità.

In totale sono stati 498 i veicoli controllati, 505 le persone fermate e 67 le sanzioni. Tra i reati commessi tre persone trovate a guidare in stato di ebrezza e sono invece 12 le sanzioni per chi ha superato i limiti di velocità.

I provvedimenti amministrativi

Moltissimi anche i provvedimenti amministrativi. Tra tutti spiccano i sequestri di ben 42 auto ( in soli 60 giorni!) per mancanza di copertura assicurativa. Una mancanza gravissima che significa, in soldoni, che se il conducente che ha causato il sinistro non ha l'assicurazione, deve pagare di tasca sua i danni cagionati a cose e persone. Ma se la persona non dovesse dispone di quella cifra?

Tra gli altri provvedimenti amministrativi la polizia locale di Como segnala: 5 carte di circolazione ritirate, 15 patenti di guida ritirate (di cui 10 per patente scaduta), 14 fermi di veicoli per varie violazioni alle norme del Codice della strada, 170 rimozioni di veicoli, 6.754 avvisi di violazioni per divieto di sosta, 14 sanzioni per occupazione abusiva di suolo pubblico, 18 sanzioni con relativa rimozione a carico di monopattini lasciati incustoditi e abbandonati in area pubblica.