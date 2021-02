Como, ubriaco fuori dal Carrefour danneggia l'auto di una donna e la insulta: denunciato

Sabato 20 febbraio intorno alle ore 21.10 la polizia locale di Como è intervenuta al parcheggio del supermercato Carrefour di via Recchi in seguito alla segnalazione di un presunto incidente stradale. Nel mentre sono arrivate sul posto anche due volanti della Questura di Como. E’ stato indentificato un cittadino somalo di 25 anni, titolare di regolare permesso di soggiorno, senza fissa dimora, in stato di forte ubriachezza. L’uomo aveva appena danneggiato l’auto di una donna italiana residente in città che aveva parcheggiato davanti al supermercato e l’aveva ripetutamente insultata. La versione è stata confermata anche da un testimone che ha assistito ai fatti. Acquisita la querela della donna il somalo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per danneggiamento ed è stato sanzionato per ubriachezza molesta.