Como, via Torno: cade in casa e riporta un trauma cranico. Soccorso dai vigili del fuoco

Un intervento questa mattina intorno alle 6 in via Torno ha visto i vigili del fuoco intervenuti, in supporto al personale del 118, a soccorrere una persona caduta in casa. È stato necessario, dato il trauma cranico riportato, ricoverarla in ospedale. Al momento non sono state rese note le generalità dell'infortunato/ane le dinamiche dell'incidente domestico ma il trauma sembrerebbe piuttosto grave. In aggiotnamento.