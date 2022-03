Como, tragedia sfiorata nella notte: ricoverata una 20enne in codice rosso a causa dell'alcol

Era da poco passata l'una di notte quando al 118 è arrivata una chiamata per intossicazione etilica. L'evento era segnalato come codice giallo (media gravità) ma una volta giunti sul posto, a Como in via Fratelli Recchi, i soccorsi della Croce Rossa si sono trovati una situazione molto grave e dopo la valutazione sul posto hanno trasportato una 20enne in codice rosso all'ospedale Sant'Anna, dove l'ambulanza è arrivata all'1.40. Il codice rosso tecnicamente parlando viene assegnato ai pazienti in imminente pericolo di vita, ai pazienti in cui vi è in atto il cedimento di uno dei tre parametri vitali: 1) apparato circolatorio, 2) apparato respiratorio, 3) stato di coscienza. La piattaforma Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) ha indicato come motivazione del ricovero intossicazione etilica.