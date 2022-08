Como, intercettato traffico illecito di rifiuti elettronici dalla Svizzera

I funzionari ADM (Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli) di Como hanno intercettato e sottoposto a sequestro una grande quantità di apparecchiature elettriche ed elettroniche, presentate in importazione dalla Svizzera e destinate ad un operatore lombardo.

Il controllo effettuato sulla merce, che consisteva in decine di pezzi di personal computer, monitor, cavi, telefoni fissi, stampanti ed accessori vari, ha insospettito i funzionari anche perché non tenuti bene, stivati alla rinfusa e in evidente stato di usura.

Interpellate le autorità ambientali locali, è stata confermata la natura di “rifiuto speciale” del materiale fermato, che come vuole la normativa deve essere accompagnato da specifica documentazione e gli operatori coinvolti devono risultare iscritti in albi speciali.



Non essendo stata rispettata alcuna delle prescrizioni di legge, è stata depositata notizia di reato alla Procura della Repubblica di Como per le violazioni accertate (Codice dell’Ambiente).L’autorità giudiziaria dopo aver convalidato il sequestro della merce, ne ha disposto il successivo dissequestro e la restituzione all’importatore, condizionata all’avvio a distruzione o smaltimento.