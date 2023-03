Como, i tifosi del Modena "assediano" la città: rissa fuori dallo stadio

La partita Como vs Modena inizierà alle ore 15 di oggi domenica 5 marzo, ma già da oltre un'ora in redazione sono arrivate segnalazioni di scompiglio in città per la presenza dei numerosi tifosi della squadra avversaria. La polizia locale, in vista di questo match aveva già predisposto un piano viabilità particolare e anche le altre forze dell'ordine erano preparate a eventuali tafferugli. Da Milano per l'occasione sono arrivati 70 poliziotti di rinforzo.

Per i tifosi emiliani oggi sono stati riservati solo i biglietti del settore ospiti proprio al fine di garantire maggior ordine pubblico. La polizia è schierata lungo le vie che circondano lo stadio Sinigaglia con particolare attenzione per viale Varese e viale Felice Cavallotti. Proprio qui sembrerebbe secondo quanto ci è stato riferito che sia scoppiata una prima rissa ma le informazioni sono ancora frammentarie e non si conosce la gravità del fatto. Da alcuni video che cominciano a girare sul web si sentono botti e urla provenire proprio da viale Cavallotti e si vedono persone correre a destra e a manca.

Si attendono informazioni ufficiali in merito ma sembrerebbe che ci sia già un ferito (non grave). E la partita non è ancora iniziata.

Notizia in aggiornamento.