Trovato con la droga in tasca al Tempio Voltiano: sarà rimpatriato

Ha visto la polizia e ha cercato di cambiare strada, ma il suo comportamento è stato notato. Così ieri 22 novembre gli agenti della polizia di Stato, in zona Tempio Voltiano, hanno controllato un gambiano di 29 anni domiciliato in piazza S. Rocco a Como, con precedenti. È stato trovato con 9 grammi di hashish, suddivisi in 5 dosi, nel marsupio. Portato poi in questura, il 29enne è risultato avere a suo carico un ordine a lasciare il territorio dello stato emesso dal prefetto di Como nello scorso mese di aprile 2023. L’uomo è stato sanzionato amministrativamente per il possesso della droga e denunciato in stato di libertà per la violazione alla legge sull’immigrazione. Dopo le formalità, è stato accompagnato presso il Centro di Permanenza e Rimpatrio di Potenza.