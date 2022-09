Rende la vita della sua ex impossibile: arrestato per stalking 37enne di Como

Non accettava la fine della sua relazione e continuava a perseguitare la sua ex. La pedinava, insultava e minacciava per cercare di imporre la sua volontà e spaventarla e lo stesso atteggiamento violento e sprezzante era rivolto anche ai vicini di casa o ai parenti tutte le volte che cercavano di difenderla. Il 9 settembre l'uomo, 37enne residente a Como, è stato arrestato dagli agenti della Questura. La polizia di stato era intervenuta molte volte presso la casa della ex compagna perseguitata e questo ha permesso di delineare la condotta dell'uomo.

La successiva attività investigativa della squadra mobile, svolta nell’ambito della normativa sul “Codice Rosso”, ha poi permesso di acquisire ulteriori gravi indizi di colpevolezza per il reato di stalking (che dovranno essere comunque confermati in sede processuale) così da far scattare la custodia cautelare. L'uomo è stato rintracciato dalle volanti all’interno della sua abitazione, tratto in arresto e portato al Bassone.