L'uomo che prende a sprangate la Mercedes parcheggiata in pieno centro a Como

Ha preso a sprangate una Mercedes nera che era parcheggiata in via Ballarini, nelle vicinanze del Duomo di Como. L'uomo è stato visto ieri sera 17 aprile da alcuni passanti mentre era intento a spaccare l'auto. Quando le pattuglie della polizia di Stato sono arrivate era seduto sul marciapiede proprio accanto alla Mercedes nera: la carrozzeria e i cristalli erano pesantemente danneggiati. L’auto era a noleggio (con autista) e di proprietà di una società di Maslianico: la spranga di ferro era lunga quasi 1 metro ed è stata ritrovata a terra vicino a lui. Subito dopo aver raccolto le dichiarazioni dei testimoni e la denuncia del proprietario dell’auto, l’uomo, che nel frattempo era stato portato in questura, è stato arrestato per danneggiamento e porto abusivo di oggetti atti a offendere. Ritenuto pericoloso è stato trattenuto in questura fino al processo che si terrà oggi. Si tratta di un 23enne italiano di origini moldave, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e senza fissa dimora.