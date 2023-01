Como, spaccio al Tempio Voltiano: interviene la polizia locale

La polizia locale di Como ieri 30 gennaio 2023 ha denunciato un ragazzo di 23 anni, originario del Gambia, regolarmente residente nel territorio. Gli agenti erano impegnati in un servizio di controllo e hanno notato due persone in atteggiamento sospetto in zona Tempio Voltiano. Erano circa le 15 e gli uomini della Locale erano in abiti borghesi. In questo contesto hanno sorpreso un giovane, classe 1999, spacciare circa 2 grammi di sostanza stupefacente. L'uomo, residente in provincia di Como, di nazionalità gambiana, è stato denunciato all'autorità giudiziaria, mentre il cliente, anche lui straniero, è stato segnalato alla Prefettura.