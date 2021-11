Como, spaccia droga davanti alla scuola: denunciato un minorenne

Cercare di fermare lo spaccio di droga davanti alle scuole. È questo uno degli obiettivi dei poliziotti della Questura di Como per contrastare un fenomeno purtroppo sempre piu' esteso. Lunedi' 15 ottobre in mattinata gli agenti hanno fermato un minorenne italiano che aveva addosso una dose di hashish e lo hanno sanzionato. Il giovane ha poi dichiarato di aver comprato la dose da un coetaneo davanti alla scuola in via Magenta. In questo modo i poliziotti sono riuscitui ad individuare lo spacciatore a Cantù mentre si recava a scuola a Como. Anche lui minorenne, pakistano, regolare, con un precedente di polizia specifico, è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Milano per spaccio di droga.