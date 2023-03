Como centro, sorpreso mentre ruba dentro un’auto in sosta: era uscito dal carcere da 8 settimane

Quando gli agenti della squadra volante di Como lo hanno trovato era proprio dentro l'auto e cercava, goffamente, di nascondere nelle tasche alcuni oggetti che aveva appena preso dal cruscotto.

Ieri sera 14 marzo un ragazzo d 20 anni ha chiamato il 112 dicendo di aver visto un uomo dentro la sua macchina, intento a rubare. Gli agenti, intervenuti immediatamente, hanno rintracciato il malvivente mentre era ancora all’interno del veicolo.

Una volta bloccato, l'uomo è stato perquisito e addosso aveva un coltello, un modesto quantitativo di hashish, un carica batteria per telefono cellulare e un Telepass.

Questi due ultimi oggetti sono stati immediatamente riconosciuti dal proprietario dell’auto e gli sono stati restituiti.

L'autore del furto è stato portato in questura e identificato. Si tratta di un cittadino marocchino di 36 anni, senza fissa dimora e con numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio, in materia d’immigrazione e per stupefacenti, che era stato scarcerato il 24 gennaio 2023.

il 36enne è stato arrestato per furto aggravato, denunciato in stato di libertà per detenzione illegale di armi e sanzionato per il possesso di hashish.

L’uomo è stato portato presso le camere di sicurezza in attesa del processo direttissimo fissato per oggi, 15 marzo 2023.