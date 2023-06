Da Como a Sondrio per spacciare cocaina: arrestati

Sono tre le persone arrestate dai carabinieri di Sondrio durante normali controlli della circolazione stradale. Si tratta di una donna e due uomini, uno dei quali residente in provincia di Como e l'altro senza fissa dimora. Poco dopo la mezzanotte l'auto in cui viaggiavano, guidata dalla donna, è stata fermata proprio all'ingresso della città di Sondrio. Nel corso del controllo è emerso che uno dei due uomini era irregolare sul territorio nazionale, senza fissa dimora e dopo la perquisizione effettuata sul posto sono stati ritrovati all’interno dell’auto 100 grammi di cocaina.

I tre sono stati dichiarati in stato di arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e trasportati in carcere. La donna al Bassone e in quello di Sondrio gli altri due in attesa dell’udienza di convalida.