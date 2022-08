Como, soggiorno romantico di un pluripregiudicato interrotto dalle Volanti

Nella serata dello scorso 2 agosto, a seguito di una segnalazione sul portale Alloggiati-Web, banca dati in uso alle Forze di Polizia di eccezionale utilità per il rintraccio delle persone in stato di latitanza, le Volanti sono tempestivamente intervenute presso una struttura ricettiva di Como dove hanno rintracciato un uomo pluripregiudicato e gravato da un ordine di cattura emesso dalla Procura di Varese in quanto condannato in via definitiva per i reati di maltrattamenti in famiglia ed estorsione.

Stava trascorrendo un breve soggiorno nel nostro capoluogo insieme alla fidanzata, vacanza che però è risultata bruscamente interrotta dalla prontezza degli operatori della polizia di stato che, giunti all’esterno della stanza e inibite tutte le vie di fuga, lo hanno costretto a consegnarsi spontaneamente, probabilmente resosi conto di non avere possibilità di sottrarsi all’arresto.

Il condannato è stato poi portato in Questura e, una volta identificato e perquisito, è stato portato presso il carcere del Bassone