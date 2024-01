Camping No stress, lettera a Rapinese da un uomo sfrattato: "Come essere umano mi vergognerei"

Un luogo segnato da un destino oramai scritto e dal nome beffardo: il Camping No Stress di via Cecilio a Como domenica chiuderà definitivamente i battenti. Restano una manciata di persone per cui non si è trovata una soluzione e che finiranno per strada o a dormire in macchina. Beffardo, dicevamo, il destino di questi uomini e donne che per una curiosa coincidenza sono messi sotto sfratto sempre durante la stagione invernale, quando la pioggia e il freddo rendono già difficile tutto. La storia di questo campeggio è lunga e complicata e le responsabilità si intrecciano e si dipanano come in una matassa senza capo ne coda. La struttura è inadatta e irregolare sotto molti aspetti e qualche incidente è accaduto negli anni e ha attirato l'attenzione verso questo luogo che se no sarebbe come si suol dire "dimenticato da Dio".

Che poi non ti regalano nulla. I gestori chiedevano 450 euro al mese per una casettina di 25 metri quadri, ma si arrivava a pagarne anche 500 (al mese) per quelle più grandi. I loculi costavano "solo" 300 euro e si sono guadagnati questo appellativo proprio per essere spazi piccoli e angusti. Nei loculi il bagno non c'è, è all'esterno. La corrente elettrica si paga a parte, ognuno la sua. Sulla sicurezza stendiamo un velo pietoso: l'ultimo incidente lo scorso 7 novembre quando alcune casette hanno preso fuoco, creando un problema con il generatore di corrente: la luce sarebbe saltata lasciando gli abitanti senza elettricità. Coinvolti nell'incendio 2 bungalow, una legnaia e un'auto; sono state inoltre messe in sicurezza alcune bombole del gas, presenti per uso domestico, parzialmente coinvolte nell'incendio, che fortunatamente non hanno causato esplosioni. Ogni volta che il campeggio salta alle cronache ci si stupisce, ma in realtà è da almeno un anno che la situazione è ben chiara a tutti, che tutti (istituzioni comprese) sanno che non è a norma. Sicuramente chi di dovere è informato almeno da quando, il 18 gennaio 2023, un uomo rimase intossicato dal monossido di carbonio. Si dovrebbe e potrebbe scavare più in profondità ma, per ora, ci fermiamo difronte a tutti coloro che domenica saranno senza casa. Parliamo, nella maggior parte dei casi, di persone deboli, senzatetto ma anche lavoratori con contratti precari a cui non vengono affittate altre case. Forse perché si predilige, dall'altra parte di Como, dove turisti e lusso la fanno da padrone, affittarle come Airbnb o case vacanza.

A scrivere questa lettera è Fabio Rossi, uno dei residenti che ha chiesto più volte al sindaco di andare a verificare la situazione e che da domenica sarà costretto a uscire dal campeggio.

"Ho sentito le dichiarazioni del signor sindaco che si gongola con frasi come "finalmente pulizia è fatta", frasi che assomigliano fin troppo a quelle che si dicevano un secolo fa, considerando che tra 36 ore persone deboli si troveranno in mezzo a una strada, i più fortunati in macchina. Sicuramente la situazione è causata da una gestione della struttura a dir poco scandalosa ma dal canto suo l'amministrazione comunale se ne è lavata grandemente le mani: chi sarà per strada ha l'unica colpa di non avere la residenza a Como. Come essere umano, non come sindaco, mi vergognerei".

Le parole del sindaco a cui fa riferimento Fabio sono state commentate anche da Patrizia Lissi e Stefano Legnani del Pd.

"Oggi, il sindaco Rapinese ha annunciato trionfante di aver ‘risolto la questione’ del campeggio di via Cecilio, dopo aver ‘completamente liberato e ripulito’ l’area comunale. Dichiarazioni che fanno sorridere amaramente, sia per la considerazione che il primo cittadino ha sempre avuto della questione, ovvero un problema da risolvere sgomberando e ripulendo, senza pensare minimamente alle persone presenti nel campeggio, sia per la capacità di dare, ancora una volta, un quadro della situazione vero solo per metà”.