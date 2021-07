Como, un metro e venti di serpente in giardino: intervengono i vigili del fuoco

È accaduto in un cortile in via Palazzetto

Un inusuale intervento dei vigili del fuoco oggi, 12 luglio a Como in via Palazzetto. Nel giardino di una casa è stato "trovato" un serpente lungo un metro e 20 cm. I proprietari di casa hanno trovato questa lunga natrice nel loro giardino e hanno chiamato i vigili del fuoco, date anche le grandi dimensioni dell'animale. Un bello spavento per i residenti ma tutto si è risolto per il meglio, anche per il rettile.