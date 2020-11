Pasquale, 63enne senza fissa dimora, multato perché "lontano dal proprio domicilio"

Pasquale ha 63 anni e vive, senza fissa dimora, a Como. Ieri, 19 novembre, è stato multato in via Cesare Cantù, come segnalatoci da Mattia, che abita in zona e che conosce il senzatetto da tempo, proprio perchè solito stare in quella parte della città. Ci informa Mattia:

«...vi scrivo per segnalarvi un fatto increscioso successo questa notte a Como, in Via Cesare Cantù.

Pasquale Giudice, 63enne senzatetto, è stato multato per essersi allontanato dal proprio domicilio. Il verbale è di 280€ (400€ se non paga nell'immediato...). Il signor Pasquale vive per strada da 10 anni, a Como tanti lo conoscono, a molti sarà capitato di vederlo chiedere l'elemosina nei pressi di Porta Torre. Durante l'emergenza covid, sia nel primo che in questo secondo lockdown, Pasquale vive per strada come sempre, facendo ancora più fatica a raccimolare qualche spicciolo dato che le strade della nostra città sono deserte. Questo verbale è uno schiaffo alla dignità di quest'uomo, uno schiaffo a tutti i cittadini, soprattutto agli ultimi. Con l'autorizzazione di Pasquale, che conosco personalmente, vi allego il verbale e una sua foto.Vi invito a diffondere l'incresciosa notizia con sensibilità, denunciando il fatto e richiamando l'attenzione su un tema più che mai attuale, soprattutto a Como.Ringraziandovi per l'attenzione,

Un cittadino».

Abbiamo contattato telefonicamente Mattia che ci ha confermato l'accaduto e il fatto che fosse stato autorizzato dallo stesso Pasquale a scrivere ai vari giornali. Sia lui che la moglie lo aiutano spesso portandogli qualcosa da mangiare e lo conoscono oramai da tempo. Ci informano inoltre che il Comune è già stato informato della vicenda. La Questura, contattata da Qui Como, ha confermato l'emissione della multa.