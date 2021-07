Como, svizzero getta scompiglio in piazza Cavour e deride le forze dell'ordine: fermato

Un "folle" show durato quasi un'ora quello messo in scena da un uomo svizzero in piazza Cavour, davanti all'Hotel Barchetta a Como, nella serata del 5 luglio 2021. L'uomo, che si esprimeva in lingua francese, ha letteralmente svuotato la sua auto - con targa svizzera - di tutto il contenuto che ha riversato in strada. Borse, scatole e quant'altro aveva nel portabagagli e nell'abitacolo è stato sparso in terra. Intanto l'uomo vaneggiava senza che nessuno dei numerosi astanti riuscisse a capire cosa dicesse e per quale motivo si stesse comportando in quel modo.

Intorno alle 22.30 sono intervenute le forze dell'ordine: sul posto sono giunte pattuglie della polizia locale e della polizia di Stato. Per una buona mezz'ora l'uomo ha continuato non solo a comportarsi nello stesso modo, creando scompiglio e intralcio al passaggio di auto e (e suscitando l'ilarità delle numerose persone presenti), ma anche irridendo le forze dell'ordine con balletti volgari e brutti gesti. Alla fine l'uomo è stato bloccato dalla polizia locale e costretto a salire in auto insieme al suo cane, un border collie. Al comando di viale Innocenzo XI è stato identificato e denunciato mentre la sua auto è stata rimossa.