Scomparso da Como: descrizione e appello della sorella Paola

L'appello della sorella Paola sta facendo il giro dei social ed è arrivato anche alla nostra redazione. Pubblichiamo la foto e la descrizione della persona scomparsa come da lei richiesto. In caso potete chiamare il numero indicato o le forze dell'ordine (come da prassi).

"Chiedo a chiunque incontri la persona ritratta in questa foto di contattarmi al numero 348 6515352.

Si chiama Marco Greggio, non rientra nella struttura presso cui è ospite da ieri ( 6 ottobre) pomeriggio.Potrebbe essere disorientato e in stato confusionale! È sottoposto a piano terapeutico!

Ha 57 anni, occhi azzurri, altezza 1.70 m. Il mio nome è Paola e sono la sorella.

Ringrazio tutti per la collaborazione!

Condividete…grazie"