Sabato sera a Como e provincia, due ragazzi di 19 anni (e non solo) in ospedale per il troppo l'alcol

Un altro sabato sera, un'altra notte difficile per il 118 nel Comasco, soprattutto per andare a soccorrere chi ha bevuto troppo. Oltre ai normali incidenti e malori, sono stati ben quattro le ambulanze uscite per intossicazione etilica, a partire dalle 19 di ieri fino alle 4 del mattino di oggi 19 marzo.

A Lipomo sulla provinciale per Lecco prima uscita alle 19.01 in aiuto di un 46enne che aveva bevuto troppo. Sul posto anche i carabinieri. L'ambulanza della Croce Rossa ha aiutato l'uomo ma non è stato necessario il ricovero.

Poco dopo alle 19.22 in via Plinio a Como un 29enne in codice giallo, sempre per intossicazione etilica, è stato soccorso dalla Croce Azzura e portato all'ospedale Valduce in codice giallo (media gravità).

Alle 2.57 del mattino un 19enne è stato ricoverato all'ospedale Fatebenefrateli di Erba sempre per aver abusato di alcol, così come un suo coetaneo alle 4 da via Sant'Abbondio a Como è stato trasportato dalla Croce Rossa di Como all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia.

Altri episodi nella notte

Nella lunga notte del 118 segnaliamo anche un'aggressione a Mariano Comense in via Giovanni Songia. Erano le 2.12 del mattino e sul posto sono arrivati i carabinieri di Cantù e un'ambulanza che ha portato il 39enne ferito all'ospedale. Non si conoscono ancora le dinamiche dell'aggressione per cui si attendono le informazioni ufficiali.