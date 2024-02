Risse, alcol e un brutto incidente: il sabato notte a Como e provincia

Un sabato impegnativo fin dal pomeriggio e una notte che ha tenuto molto impegnate le forze dell'ordine e i soccorritori del il 118 a Como e provincia. Riportiamo solo gli eventi principali, a cominciare dalle 15.06 di ieri quando a Maslianico un'ambulanza è intervenuta in codice giallo (media gravità) per soccorrere una donna di 47 anni per intossicazione etilica. È stata portata al Valduce di Como. Alle 19.15 a Erba i soccorsi si sono mobilitati per un uomo di 47 anni, in seguito a un'aggressione in via Volta. Intervenuti anche i carabinieri. L'uomo è stato trasportato dall'ambulanza all'ospedale di Cantù.

Grande spavento poco dopo mezzanotte a Carlazzo per un incidente tra due auto in via Menaggio all'altezza del numero 10. Sono due i feriti: una ragazza di 19 anni e uno di 29. Fortunatamente dopo le prime cure sul posto nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita, ma si attendono aggiornamenti. Sono stati portati dalla Croce Azzurra all'ospedale di Menaggio.

Alle 2.35 un'aggressione è stata segnalata a Como in via sant'Abbondio: vittima un 27enne che è stato ricoverato all'ospedale Sant'Anna in codice giallo. A Cermenate in via Maestri Comacini alle 3 di notte un altro intervento della Croce Rossa in aiuto di un 18enne che aveva esagerato con l'alcol: è stato portato all'ospedale di Cantù.

Alle 5.17 nuovo intervento per intossicazione etilica a Como in via Cascina California per una ragazza di 22 anni. Soccorritori e ambulanza sul posto ma non è stato necessario il ricovero.

Nello stesso istante un'altra ambulanza partiva per Rovellasca in via 20 settembre per un'auto ribaltata all'altezza del civico 20. Sul posto anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il guidatore e la strada e i carabinieri di Cantù. Non è stato necessario trasportare in ospedale il 36enne che è rimasto praticamente illeso.