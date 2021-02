Como, un altro sabato di passione per il traffico: lunghe code anche per chi rientra in città

Oggi, sabato 27 febbraio, ci sono stati segnalati molti problemi di traffico e viabilità a Como e dintorni. Proprio come lo scorso fine settimana, dato il bel tempo, le temperature miti e la nostra provincia in zona gialla, sono stati tanti i visitatori al lago. Tantissime, di conseguenza, le macchine sulle strade. Stamattina ci sono arrivate segnalazioni di code e rallentamenti sulla Regina fino a Moltrasio. Anche piazza Camerlata è stata filmata da un nostro lettore a testimonianza che la città si stava riempendo.

Infine, verso le 16 è stato anche chiuso viale Geno al traffico. Se per raggiungere il lago non sono mancati rallentamenti, la situazione non è più rosea per chi ha fatto rientro in città tra le 18 e le 20.

Domani, domenica 28 febbraio, è previsto nuovamente bel tempo e sarà l'ultima domenica gialla prima di tornare in zona arancione e con ogni probabilità si avvertiranno gli stessi problemi di viabilità da e per Como. Meglio munirsi di Santa Pazienza!