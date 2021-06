Como, l'erba della passeggiata a lago rinsecchita. Il Comune: "Hanno rubato gli irrigatori"

Molti avevano notato che le aree verdi e l'erba sulla passeggiata lungolago a Como non erano proprio bellissime e sembravano un pò trascurate. Il motivo? Lo spiega il Comune di Como con una nota, che riportiamo integralmente:

"Le condizioni dell’erba sulla passeggiata a lago dipendono dal furto delle centraline dell’irrigazione avvenuto settimana scorsa, appena prima di una serie di giornate particolarmente calde. In seguito alla segnalazione di anomalie nel sistema di irrigazione, la ditta incaricata è intervenuta per verificare, rilevando che le centraline erano state rubate. Da quando è stato riscontrato il problema si sta irrigando manualmente ogni giorno, in attesa del ripristino dell’impianto."