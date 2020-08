Como, vandali rubano nella notte la barca di un pescatore 76enne: recuperata (il video)

La barca di Dino, pescatore di 76 anni di Como Alpha era ormeggiata come sempre presso il molo Sant'Agostino. Ma nella notte tra il 15 e il 16 agosto, alcuni ragazzi (quattro secondo le prime testimonianze) hanno ben pensato di rubarla e andare in giro tutta la notte, salvo poi abbandonarla in prossimità del circolo velico di Cernobbio, da dove poi avrebbero scavalcato i cancelli per darsi alla fuga. La barca è stata poi prontamente recuperata verso la foce del fiume Breggia proprio dai ragazzi del circolo velico di Cernobbio che hanno subito avvisato chi di dovere.

«Tutto è stato gestito egregiamente dalla Polizia Provinciale collaborando con i Pescatori di Como Alpha, definiti anche le sentinelle del Lago- ci spiega William Cavadini, presidente dell'associazione- La polizia provinciale presta sempre molta attenzione a questi particolari accadimenti.»

Ecco il video (a questo link) dove William Cavadini riporta la barca al molo.

Anche le altre barche, che erano ormeggiate al molo Sant'Agostino sono state trafugate, e nella barca di Dino, comunque in buone condizioni, mancano solo alcuni attrezzi per la pesca.