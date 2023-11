In piazza San Rocco gli rubano i soldi mentre è In macchina col finestrino abbassato

Mentre uno lo intratteneva parlando, l'altro allungava la mano nella macchina che aveva il finestrino abbassato e rubava i soldi dal portafoglio. Il fatto ieri notte in piazza San Rocco a Como.

L'uomo alla guida dell'auto si era fermato per fumare una sigaretta e questo era il motivo per cui aveva tirato giù il finestrino. Con la scusa di chiedergliene una i due malviventi si sono avvicinati e poi, sfruttando il finestrino dell’auto aperto, uno ha preso il portafogli rubando due banconote da 20 euro. A cose fatte i due uomini si sono allontanati immediatamente e si sono rifugiati tra gli altri cittadini stranieri che lì vicino stazionavano e dormivano su alcuni giacigli, nel dormitorio di fortuna accanto alla chiesa. Le volanti della polizia di Stato sono intervenute e raggiunta la vittima del furto, un casertano di 32 anni domiciliato a Cernobbio, hanno raccolto la sua versione dei fatti. Una volta in questura per sporgere denuncia il 32enne ha saputo riconoscere i ladri dall'album fotografico. Si trattava di due cittadini del Ghana di 31 e 33 anni, entrambi senza una fissa dimora, con precedenti di polizia, e il primo irregolare sul territorio. I due uomini, dopo le formalità di rito, sono stati denunciati a piede libero per furto in concorso e il 31enne anche per la violazione della legge sull’immigrazione.