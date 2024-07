A Como i ladri rubano anche dentro i passeggini dei turisti: denunciato un 34enne

Un momento di distrazione dei genitori e la mano di un ladro è arrivata dritta nel passeggino dove ha rubato uno zainetto. Una volante della polizia di Stato è intervenuta ieri domenica 30 giugno nei pressi della biglietteria della Navigazione di Como in Lungo Lario Trieste, dopo la segnalazione del furto di uno zaino giunta al 112. Gli agenti una volta giunti sul luogo del furto, hanno raccolto tutti gli elementi e le descrizioni: un testimone ha riferito di aver visto un giovane sottrarre lo zaino dal passeggino mentre i proprietari erano distratti e allontanarsi in direzione giardini a lago. L'uomo, un algerino di 34 anni, domiciliato a Roma e con precedenti di polizia, è stato poco dopo rintracciato vicino allo stadio. Dopo essere stato riconosciuto dalla persona che lo aveva segnalato, è stato portato in Questura e denunciato per furto aggravato.