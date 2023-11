Fermato con una bici rubata, il giorno dopo ruba uno scooter alla stazione di Camerlata: arrestato

Poco dopo la mezzanotte, le volanti della polizia di Stato sono intervenute nel parcheggio della stazione ferroviaria di Como Camerlata su segnalazione di una giovane donna residente a Como, di 30 anni. La ragazza, appena scesa dal treno proveniente da Milano, si è accorta dell'assenza del suo scooter nel parcheggio. Dopo una rapida perlustrazione della zona, la giovane ha sorpreso un ragazzo di origine nord africana che stava maneggiando il suo ciclomotore. Una volta scoperto, il giovane straniero ha abbandonato il mezzo e ha cercato di fuggire a piedi. Le volanti della polizia sono intervenute prontamente e, grazie alle dettagliate informazioni fornite dalla vittima, hanno individuato il ladro in un sottopassaggio della stazione di via Scalabrini. Si tratta di un giovane tunisino di 18 anni, senza fissa dimora, già noto alle autorità per reati pregressi e in situazione di clandestinità. Lo stesso individuo era stato denunciato la notte precedente per il possesso di una bicicletta rubata presso la stazione di Luisago. Basandosi sul riconoscimento effettuato dalla vittima attraverso la visione di un album fotografico predisposto dalla polizia scientifica, il cittadino tunisino è stato arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza della questura, in attesa del rito direttissimo.