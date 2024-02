Como, 20enne sorpreso mentre ruba su un'auto delle Poste: sarà rimpatriato

È stato sorpreso dai poliziotti della postale mentre tentava di rubare all'interno di un'auto di poste italiane, ma è sto bloccato e portato in questura a Como. Si trattava di un marocchino di 20 anni irregolare sul territorio e con precedenti per rapina, estorsione, resistenza a pubblico ufficiale, furto e violenza sessuale. Il prefetto ha emesso un provvedimento di espulsione e il questore ha immediatamente disposto che fosse accompagnato al centro di permanenza per i rimpatri di Gradisca d’Isonzo (Go).