Ritrovata la coppia di 14enni scappati di casa: non si erano mai spostati da Como

Gli agenti hanno riconosciuto prima il ragazzo, in via Sirtori e poco dopo hanno rintracciato anche la giovane

Si sono concluse nella mattinata di oggi, 29 gennaio, fortunatamente con un lieto fine, le ricerche dei due quattordicenni, un ragazzo e una ragazza, che nella giornata di mercoledì 27 gennaio si erano allontanati dalle rispettive abitazioni senza lasciare tracce. I ragazzi erano usciti di casa quella mattina per recarsi a scuola ma, in realtà, non hanno mai fatto ingresso negli istituti.

Non vedendo rientrare i propri figli a casa i genitori, preoccupati, si sono recati in Questura e presso la Stazione dell' Arma dei Carabinieri per denunciarne l'allontanamento ipotizzando che i due giovani, amici, fossero insieme.

In quella sede i genitori descrivendo dettagliatamente i due minori e il loro abbigliamento, hanno fornito alla Polizia di Stato e all' Arma dei Carabinieri delle fotografie di entrambi. Da quel momento, attivato il protocollo per la ricerca delle persone scomparse, entrambe le Forze di Polizia hanno avviato ogni attività utile alla localizzazione e al rintraccio.

Le ricerche, avviate in ambito nazionale, sono proseguite senza sosta giorno e notte e sono state perlustrate da cima a fondo le piazze e i luoghi solitamente frequentati dai due adolescenti fino a quando, finalmente, poco prima delle 9.00 di questa mattina una pattuglia della Squadra Volante della Polizia di Stato, durante l’attività di pattugliamento finalizzato alle ricerche, transitando a Como in Via Sirtori ha notato un ragazzo il cui abbigliamento corrispondeva alla descrizione fornita dai genitori e immediatamente lo ha fermato per identificarlo; il ragazzo, allora, dopo aver esitato un primo momento ha ammesso di essere il ragazzo che si stava cercando.

Gli agenti, allora, intuendo che anche la ragazza potesse trovarsi nelle vicinanze, hanno perlustrato dettagliatamente la zona, individuandola qualche minuto dopo nei pressi di piazzale Gerbetto.

I due minori, dopo essere stati accompagnati in Questura per gli adempimenti di rito, ed aver finalmente riabbracciato i genitori, sono stati condotti in ospedale per verificare il loro stato di salute.