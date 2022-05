Risse nelle piazze di Como: 31enne ricoverato al Sant'Anna

Serata movimentata ieri 2 maggio a Como città per due risse. La prima è scoppiata in piazza Matteotti intorno alle 20.30. Secondo alcuni testimoni in loco, si sarebbe trattato di una litigata piuttosto violenta (ma solo verbale) tra due donne che discutevano sull'atteggiamento del figlio di una delle due. Sul posto tanti curiosi e sono intervenuti anche i carabinieri e un'ambulanza ma non è stato necessario trasportare nessuno in ospedale.

Alle 22 circa in piazza San Rocco un evento segnalato sulla piattaforma di Areu come violento e per cui i soccorsi sono partiti in codice rosso. Un ragazzo di 31 anni è stato portato all'ospedale Sant'Anna da un'ambulanza della Croce Rossa e dopo i primi accertamenti in loco, non sembrerebbe essere in pericolo di vita anche se le ferite riportate sono comunque gravi. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia di Stato. Si attendono pertanto aggiornamenti ufficiali sull'accaduto.