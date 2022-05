Como, aggressioni e risse nella notte: via vai di ambulanze

Almeno tre gli episodi di violenza che hanno costretto le forze dell'ordine e i mezzi di soccorso del 118 a mobilitarsi nella notte a Como. Il primo episodio è consistito in una rissa violenta in piazzale Santa Teresa intorno alle ore 23.30. Al momento non sono stati ancora resi noti i dettagli dalle forze dell'ordine intervenute sul posto. Quello che si sa è che due ambulanze della Corce Rossa di Como e di San Fermo della Battaglia e un'automedica sono intervenute in codice giallo. per fortuna ci si è presto resi conto che nessuno era rimasto ferito in modo grave. Solo un giorvane di 25 anni è rimasto ferito in modo lieve e ha rifiutato il trasporto in ospedale.

Circa un quarto d'ora dopo, in via Regina Teodolinda, un uomo di 49 anni è rimasto vittima di un'aggressione. Anche in questo caso non è stata ancora resa nota la dinamica del fatto. Un'ambulanza della Corce Azzurra di Como è intervenuta con il supporto dei carabinieri ma non è stato necessario trasportare l'uomo al pronto soccorso.



infine un terzo episodio violento si è verificato in via Italia Libera poco prima di mezzanotte. Un'ambulanza della Croce Rossa di Lipomo è intervenuta a seguito di un'aggressione ai danni di un uomo che è stato poi trasportato all'ospedale Sant'Anna con ferite e lesioni di lieve entità.