È accaduto oggi, 6 febbraio, intorno alle ore 15.30 in piazza Volta a Como. Non si conoscono ancora i dettagli ma durante una violenta rissa un ragazzo di 18 anni è rimasto ferito. È stato segnalato come codice giallo, quindi con ferite abbastanza gravi. Sul posto la polizia di stato e un'ambulanza che ha portato il giovane all'ospedale Sant'Anna.