Como, rissa in piazza Vittoria, spunta anche un coltello: ferito 55enne

Erano circa le 11.20 di questa mattina 2 giugno quando le volanti della polizia della Questura di Como sono intervenute in piazza Vittoria per una rissa degenerata quando uno degli uomini presenti avrebbe estratto un coltello. Secondo quanto riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) è stato ferito un uomo di 55 anni. Sul posto oltre alla polizia di Stato anche l'ambulanza della Croce Azzurra che è arrivata in codice rosso. Una volta prestati i primi soccorsi all'uomo ferito le sue condizioni non sembrerebbero così gravi da metterlo in pericolo di vita ed è stato portato all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia in codice giallo.

Non si conoscono ancora i motivi della rissa sulle cui dinamiche indagano le forze dell'ordine. Seguiranno aggiornamenti.