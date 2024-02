Como, arrestato il 22enne che terrorizzava la sua famiglia: il padre implorava gli agenti di portarlo via

Un'altra storia di violenza e maltrattamenti in famiglia a Como che si è conclusa ieri sera 13 febbraio con l'arresto da parte degli agenti della polizia di Stato di un 22enne.

Nella tarda serata di ieri una volante ha effettuato l’ennesimo intervento all’interno di un’abitazione nel quartiere di Rebbio, a sud di Como, dove da tempo si registravano episodi di violenze e di maltrattamenti in famiglia da parte di un 22enne originario del Ghana, regolare sul territorio e con precedenti di polizia, nei confronti dei genitori e dei fratelli.

Quando i poliziotti sono arrivati nell’appartamento hanno visto che l’intera famiglia era terrorizzata e, dopo aver raccolto la testimonianza del padre che implorava che il figlio violento venisse allontanato da casa, i poliziotti hanno faticato non poco per convincere il ragazzo a uscire dalla sua stanza e lasciare l’appartamento. Dopo una resistenza meramente passiva però, il giovane ha aggredito gli agenti con spintoni e pugni.

Portato in questura i poliziotti hanno raccolto tutte le pregresse denunce sporte dal padre e tutte le annotazioni che documentavano le violenze e gli interventi delle forze dell’ordine. Interpellato il P.M. di turno, il giovane è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Il processo per direttissima è previsto per questa mattina.