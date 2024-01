Como, rocambolesca rapina al centro massaggi cinese (con tentata estorsione)

Una vicenda rocambolesca e complicata nella tarda serata di ieri 4 gennaio a Como in via Varesina. Intorno alle 22.30 un 18enne algerino residente a Como e un 27enne senegalese senza fissa dimora, hanno suonato al centro massaggi della via. Una volta all'interno con dei cocci di una bottiglia di birra hanno minacciato la titolare, una cittadina di 44 anni cinese, e la sua collaboratrice, una 51 enne asiatica. I due uomini sono quindi scappati con un bottino di 200 euro in contanti, un cellulare (sottratto dalla borsa della titolare) e due anelli d'oro sfilati seduta stante alla collaboratrice. Una volta chiamato il 112 le donne hanno raccontato i fatti e descritto sia fisicamente che nell'abbigliamento i rapinatori.

Poco dopo però uno degli agenti, facendo finta di essere un amico della vittima, ha chiamato il cellulare della signora chiedendo di poterlo riavere, con la scusa che nella memoria del telefono c'erano dati e foto molto importanti.

Il malfattore ha risposto alla chiamata e ha acconsentito alla restituzione del telefono, chiedendo prima il pagamento di 500 euro e, subito dopo, alzando il prezzo a 1000 euro. L’appuntamento per la restituzione era stato fissato dopo mezz’ora alla stazione di Como Borghi. A questo punto è stato organizzato dagli agenti delle volanti insieme a quelli della squadra mobile un appostamento.

I due rapinatori quando hanno visto la polizia sono fuggiti dividendosi. Soltanto uno dei due, il 18enne algerino, è stato immediatamente bloccato ed è stato trovato in possesso del cellulare.

Una volta portato in questura ha confessato il nome del suo complice, rintracciato dopo pochi istanti in piazza San Rocco e trovato in possesso dei soldi e degli anelli.

I due, una volta identificati e riconosciuti dalle vittime, sono stati arrestati per rapina aggravata in concorso e tentata estorsione e, come disposto dal pubblico ministero, portati al Bassone.