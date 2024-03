Ragazzini aggrediti davanti al Mc Donald’s: preso a pugni anche un poliziotto

Stava aggredendo un gruppo di ragazzini davanti al Mc Donald’s in via Caio Plinio. L'uomo, probabilmente ubriaco, non ha smesso di inveire nemmeno quando sono arrivati gli agenti della polizia di Stato che hanno cercato di farlo calmare. Per tutta risposta ha sferrato un forte pugno alla spalla a un poliziotto facendolo cadere a terra, scappando poi verso piazza Duomo. Fuga che è durata meno di un minuto: raggiunto e fermato dopo pochi metri dai poliziotti che l’hanno portato in Questura dove è stato identificato e arrestato per violenza, resistenza a pubblico ufficiale e per lesioni nei confronti dell’agente, che ha preso 7 giorni di prognosi per le contusioni riportate. L'aggressore è un kossovaro di 39 anni residente in Valle d’Intelvi, pregiudicato per reati contro la persona e destinatario di svariati fogli di via, anche dalla città di Como. Il P.M. ha disposto per il 39enne il rito direttissimo.