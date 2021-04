Como, ragazzini accerchiano la polizia locale durante un controllo: 4 agenti al pronto soccorso

Hanno aggredito gli agenti di polizia locale durante un controllo in piazza Perretta a Como e anche alla vista delle volanti della polizia di Stato, arrivata in aiuto dei vigili, non si sono placati: due ragazzi minorenni di circa 16 anni sono stati denunciati. E' accaduto nel tardo pomeriggio del 28 aprile 2021. I due giovani sono residenti a Cantù e a Como. Il primo è stato portato in Questura dove è stato deunciato a piede libero per lesioni personali, resistenza e danneggiamento di una vettura delle forze dell'ordine. Il secondo, portato al comando della polizia locale, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

All'aggressione avrebbero partecipato anche altri ragazzi ma alcuni di loro sarebbero riusciti a scappare. Da quanto si è appreso i giovani avrebbero agito in branco per aiutare un amico che era stato individuato dall'unità cinofila. In poche parole avrebbero cercato di aiutarlo a sottrarsi al controllo iniziato ai Portici Plinio. Il parapiglia si sarebbe poi spostato in piazza Perretta dove una telecamera di sicurezza avrebbe ripreso alcune scene dell'accaduto.