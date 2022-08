Como, cinque ragazzi camminano sul tetto del Duomo alle 7 del mattino

Una scena insolita e pericolosa questa mattina tra le 6 e le 7 a Como in piazza Duomo. Cinque ragazzi, un italiano e quattro francesi tra cui due donne sono saliti sul tetto del Duomo e, telefonini alla mano, almeno così si evince da alcuni video e foto, si sono fatti un giro sul cornicione e sul tetto. Spaventati i passanti hanno chiamato subito le forze dell'ordine che sono intervenute con alcune volanti della Questura, carabinieri, polizia Locale, vigili del fuoco. È partito da Villa Guardia anche l'elisoccorso (poi non è stato fatto arrivare, perchè non necessario) e sono arrivate sul posto due ambulanze. Una volta fatti scendere illesi i cinque giovani sono stati portati in Questura dove verrà chiarita la faccenda anche se al momento sembra si si trattato di una bravata.

Le foto della "passeggiata" sul tetto del Duomo nella gallery.