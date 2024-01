Como, va in questura per il permesso di soggiorno, ma viene imbarcato su un volo per Istanbul

Ha fatto vivere la moglie per 10 anni in un clima di terrore e vessazioni, con insulti, minacce di morte e botte, impedendole di avere anche un lavoro perché a contatto con altri uomini (secondo la sua mentalità) avrebbe potuto tradirlo. Per questo motivo un turco di 56 anni era già stato condannato a 7 anni di carcere in provincia di Bergamo, dove sono avvenuti i fatti (dal 2002 al 2012). Una volta scontata la pena il 56enne si è trasferito da Bergamo in provincia di Como dove si è rivolto all'ufficio immigrazione della questura per il permesso di soggiorno che non gli è stato concesso. Quando è andato a domandare il motivo del mancato rinnovo è stato trattenuto e, dopo la convalida del giudice, è stato scortato dalla polizia di Stato imbarcato sul primo volo per Istanbul.