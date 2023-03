Como, va in questura per i documenti ma lo portano a Malpensa e lo imbarcano su un aereo

Era andato in questura a Como, lo scorso 24 marzo, con l'intenzione di chiedere all'ufficio immigrazione un permesso di soggiorno. Ma le cose, per l'uomo originario del Marocco sono andate molto diversamente da quello che si aspettava. Lo straniero, con precedenti per spaccio, è stato portato direttamente all'aeroporto di Milano Malpensa e imbarcato su un volo. La decisione del questore di Como, per cui l'istanza era irricevibile e non c'era nessun presupposto di legge per accettarla.

