Como, pullman perde olio: motociclista caduto e auto sbandate sulla provinciale per Lecco

Due auto sbandate e un motociclista caduto a causa della presenza di olio sull'asfalto. E' successo a Como poco prima delle ore 15. Secondo quanto si è appreso un autobus avrebbe perso liquido oleoso lungo la provinciale Per lecco in prossimità dell'incrocio con via Briantea e via Castelnuovo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per pulire la sede stradale e gli agenti di polizia locale per regolare la viabilità che ha accusato pesanti disagi. Alla guida della moto c'era un uomo di 60 anni che rimasto lievemente ferito ed è stato soccorso da un'ambulanza della Croce Rossa di Lipomo.