Como, pub trasformato in discoteca: blitz della polizia e chiusura del locale

Continuano i controlli per verificare il rispetto delle norme anti- covid e ieri notte gli Agenti della Polizia di Stato e del Gruppo della Guardia di Finanza di Como hanno ispezionato un pub di un complesso che comprende più locali alla fine di Via Pasquale Paoli a Como, che era stato trasformato in una discoteca.

Let’s dance, ovvero: balliamo, cantava David Bowie in una sua famosa hit, ed è quello che si sono trovati davanti gli agenti nella notte tra il 23 e il 24 dicembre.

La licenza per l’esercizio di sala da ballo, viene concessa dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo dopo minuziosi controlli sull’efficienza della struttura per la sicurezza dei clienti. Dunque controlli per la “Safety” dei clienti a 360 gradi. La verifica delle segnalazioni arrivate è stata messa in atto già da tempo, infatti questo controllo è stato preceduto da appostamenti effettuati in precedenza per verificare la non occasionalità dell’attività di ballo.

Nella nottata il blitz conclusivo che ha portato alla chiusura del locale per cinque giorni per gravi carenze riguardanti il rispetto della normativa per il contrasto alla pandemia.

Nonostante il controllo sul green pass fatto all’ingresso dai buttafuori, regolarmente autorizzati, non erano presenti le indicazioni di legge né i distributori di gel disinfettante, mentre il personale e i clienti, circa un centinaio, erano per la maggior parte senza mascherina, senza alcun rispetto del distanziamento previsto dalla normativa.

Per questo motivo il locale è stato chiuso per cinque giorni su disposizione dell’Autorità di Pubblica Sicurezza. Sono in corso ulteriori analisi circa specifiche violazioni amministrative su normative che riguardano i locali pubblici.

Una delle vie di fuga inoltre era ostruita da una transenna ancorata ad altre strutture con robuste corde di nylon, di conseguenza inutilizzabile, con grave pericolo per le persone presenti in caso di evacuazione. La Guardia di Finanza, svolgendo le attività di verifica fiscale di specifica competenza, sta analizzando i riscontri di cassa, ha vagliato la regolarità dei lavoratori e sta svolgendo ulteriori approfondimenti sulla posizione di tre dipendenti.

In virtù della chiusura delle discoteche prevista dal 27 dicembre al 31 gennaio, saranno intensificati i controlli nei confronti dei locali presenti in provincia per contrastare l’esercizio abusivo dell’attività di sala da ballo, in un momento in cui la diffusione del virus si fa sempre più forte.