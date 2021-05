Como e provincia: weekend di controlli per i ristoranti. Chiuso un locale a Rovello Porro

I clienti consumavano anziché all’aperto, in una tensostruttura chiusa su tutti i lati e non erano rispettate altre norme anti-covid

Weekend di controlli alle attività di ristorazione in provincia di Como alla luce dell’ultimo decreto che consente lo svolgimento dell’attività di ristorazione esclusivamente all’aperto.

Su un totale di 6 locali controllati, fra ristoranti ed agriturismi, nei comuni di Grandola ed Uniti e Rovello Porro si è avuto modo di constatare in generale il rispetto delle regole fondamentali dettate dai protocolli condivisi con le principali associazioni di categoria. L’attività svolta è stata portata avanti anche per dare consigli utili per migliorare le condizioni dei servizi offerti ed elevare le condizioni di sicurezza degli operatori del settore e dei clienti.

Unica eccezione il controllo effettuato in un ristorante di Rovello Porro, dove è stato notato che i clienti consumavano anziché all’aperto, in una tensostruttura chiusa su tutti i lati e che ad alcuni tavoli erano sedute più di 4 persone non conviventi. Inoltre è stata evidenziata la mancata esposizione all’ingresso del cartello che indicasse il numero massimo di persone che possono essere ammesse in contemporanea e il mancato utilizzo delle mascherine da parte di alcuni dipendenti a contatto con la clientela. Il titolare è stato sanzionato e il ristorante dovrà stare chiuso per tre giorni per rimettersi a norma.